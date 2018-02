Polling Twitter Metro TV, MU Dijagokan Menang atas Chelsea

Jakarta: Jelang laga Super Sunday yang mempertemukan Manchester United vs Chelsea, Metro TV melakukan survey melalui polling di twitter. Hasilnya, netizen memilih United yang akan menang dalam laga nanti.



United akan menjamu Chelsea pada pekan ke-28 Liga Primer Inggris. Tak sekadar bigmatch biasa, pertandingan ini juga bisa mengubah konstelasi posisi empat besar.

Jika Chelsea menang, mereka akan menyamai poin United yang saat ini berada di peringkat ketiga. Sementara itu, tiga poin bisa mengembalikan The Red Devils ke posisi kedua yang kemarin direbut oleh Liverpool.



Menjelang laga yang akan dihelat beberapa saat lagi, Metro TV melalui twitter melakukan polling dengan pertanyaan siapa yang akan memenangi pertandingan di Old Trafford nanti.



Sebanyak 55 persen netizen twitter Metro TV memilih Manhcester United akan memenangi pertandingan. Sedangkan, Chelsea mendapat 45 persen vote.



Siapakah yang akan memenangkan pertandingan antara Manchester United vs Chelsea? — METRO TV (@Metro_TV) February 23, 2018

Wajar jika United dijagokan akan menang karena akan bermain di kandang sendiri. Akan tetapi, jangan anggap remeh Chelsea yang mulai menemukan performa terbaik, apalagi usai membuat Barcelona kewalahan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions tengah pekan ini.(KRS)