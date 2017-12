West Ham United Kalahkan Chelsea

London: West Ham United berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0. Tendangan melengkung Marco Arnautovic menit keenam berhasil mengoyak jala gawang Thibaut Courtois.



Ini adalah kemenangan pertama West Ham di bawah arahan David Moyes. Sementara bagi Arnautovic, ini juga menjadi gol pertamanya di pentas Liga Primer Inggris bagi The Hammers.

Tuan rumah West Ham menekan lebih dulu di menit pertama hingga kelima. Peluang pertama hadir melalui tendangan bebas Manuel Lanzini, namun masih bisa dihalau.



Lanzini kembali beraksi. Menit keenam, umpan manisnya kepada Arnautovic membuka gol perdana di laga tersebut. Eks playmaker Stoke City itu membelokkan bola ke kanan gawang Courtois.



Laga berjalan 10 menit, tim tamu mulai berhasil keluar dari tekanan dan menguasai jalannya pertandingan. Mengandalkan Cesc Fabregas dan Eden Hazard di lini tengah, The Blues sanggup mendikte permainan West Ham.



Namun, peluang emas pertama Chelsea baru hadir diu menit 29. Sepakan keras Davide Zappacosta dari sisi kiri masih bisa ditepis kiper Adrian San Miguel.



Memasuki menit 35, pertahanan The Hammers terus dibombardir lini serang Chelsea, tapi kekurangtenangan finisher Chelsea membuat peluang demi peluang terbuang sia-sia.



Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Gol tunggal Arnautovic menjadi pembeda di laga tersebut.



Berbekal penguasaan bola 71 persen di babak pertama, Chelsea memulai babak kedua dengan optimisme tinggi. Manajer Antonio Conte menarik keluar Bakayoko dan memasukkan Pedro guna menambah daya gedor.



Bahkan menit ke-55, The Blues kembali memainkan pemain bertipe penyerang lainnya, Victor Moses menggantikan Marcos Alonso. Namun, belum ada peluang berarti kecuali satu dari Zappacosta menit ke-58 yang masih melebar tipis saja.



Memasuki menit 60, pertandingan berjalan keras. Usai Adrian mendapatkan kartu kuning, giliran Winston Reid dan Aaron Cresswell masing-masing menit ke-67 dan 68.



Chelsea tampak kebingungan bagaimana caranya menembus rapatnya pertahanan The Hammers memasuki 10 menit terakhir pertandingan. Alvaro Morata dan Hazard sempat mengancam menit ke-83 dan 84, namun belum semua peluangnya terbuang sia-sia.



Hingga pertandingan berakhir, skor tak berubah. David Moyes berhasil memberikan kemenangan perdana kepada West Ham United, pun dengan Arnautovic yang akhirnya mencetak gol pertamanya bersama West Ham di arena kompetitif.



Susunan Pemain:



West Ham United (3-5-1-1): Adrian; Reid, Ogbonna, Cresswell; Zabaleta, Lanzini, Noble, Obiang, Masuaku; Arnautovic; Antonio.



Chelsea (3-5-1-1): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Zappacosta, Fabregas, Kante, Bakayoko, Alonso; Hazard, Morata.



(KRS)