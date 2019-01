Solskjaer Bicara Soal Spurs dan Targetnya di United

Ole Gunnar Solskjaer mengaku Tottenham Hotspur akan menjadi ujian sesungguhnya sebagai pelatih Manchester United.



Dubai: Ujian berat akan dihadapi Manchester United pada lanjutan Liga Primer Inggris 2018--2019, Minggu 13 Januari. Saat itu, Red Devils akan berduel dengan tim tangguh, Tottenham Hotspur. Ini juga menjadi laga perdana pelatih asal Norwegia itu bersama United dalam menghadapi tim penghuni enam besar.

Solskjaer mengaku menghadapi Tottenham akan menjadi ujian tepat untuk mengukur kemampuannya di United. Sebab, menurutnya, tim besutan Mauricio Pochettino tersebut merupakan tim yang memiliki kualitas bagus.



"Bertandang ke Tottenham menjadi ujian tepat. Mereka tampil luar biasa musim ini. Mereka punya cara bermain bagus. Akan ada banyak hal yang perlu kami perhatikan," ujar Solskjaer.



"Pochettino membuat Tottenham tampil sangat bagus selama beberapa musim terakhir. Baik sebagai individu. Kami harus melihat kesatuan tim dan mencari cara menghadapi mereka," tambahnya.



Solskjaer juga mengungkapkan targetnya bersama United. Ia mengaku finis empat besar bukan fokus utamanya. Akan tetapi, eks pelatih Cardiff City itu ingin fokus membenahi cara bermain United.



"Saya tidak akan mengatakan empat besar adalah target kami. Sebab, target saya lebih fokus pada cara bermain kami. Cara bermain akan membawa kami ke tempat seharusnya kami berada," tutur Solskjaer.



Saat ini, United menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan mengoleksi 38 poin. Posisi yang membuat mereka semakin dekat dengan empat besar. Sebab, Red Devils kini hanya terpaut enam poin dari Chelsea yang berada di posisi keempat. (Four Four Two)





