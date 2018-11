Erick Thohir Gabung Jajaran Direktur Oxford United

Oxford: Mantan Presiden Inter Milan Erick Thohir resmi menjabat sebagai direktur baru klub kasta ketiga sepak bola Inggris, Oxford United. Erick menyebut alasannya bergabung karena sudah akrab dengan sang pemilik klub, Sumrith 'Tiger' Thanakarnjanasuth.



Pengumuman ini dirilis situs resmi klub pada Kamis 8 November kemarin. Erik bergabung bersamaan dengan dua direktur baru lainnya, yaitu Horst Geicke dan Zaki Nuseibah.

"Erick adalah direktur yang memang diinginkan jajaran kami. Ia punya hasrat sepak bola yang setara dengan saya dan menurut saya yang membuatnya tertarik adalah kesempatan untuk mengembangkan masa depan klub yang berasal dari salah satu kota paling terkenal di dunia, Oxfrod," ujar Tiger sang pemilik klub.

