Penalti Salah Menangkan Liverpool

Brighton: Liverpool sukses menang tipis 0-1 atas tuan rumah Brighton & Hove Albion pada Sabtu, 12 Januari, malam. Satu-satunya gol tim tamu datang melalui penalti Mohamed Salah pada menit ke-50.

Liverpool mendominasi laga dengan 72 persen penguasaan bola berbanding 28 persen milik Brighton. The Reds juga unggul dalam agresivitas serangan dengan melepaskan delapan tembakan dan tiga yang mengarah ke gawang, sedangkan The Seagulls hanya melepaskan enam tendangan tanpa ada satupun yang akurat.



Brighton menutup rapat pertahanan mereka sejak awal laga. Hal ini menyulitkan Liverpool untuk mengembangkan permainan, terbukti tidak ada satupun tembakan akurat yang dicatatkan anak-anak asuh Jurgen Klopp di babak pertama.



Di babak kedua, Liverpool kembali mengurung pertahanan Brighton. Hal ini membuat pasukan Chris Hughton melakukan kesalahan.



Pascal Gross melakukan pelanggaran di kotak penalti setelah menjatuhkan Mohamed Salah. Salah yang menjadi eksekutor tanpa kesulitan menaklukkan David Button di menit ke-50.



Meski unggul satu gol, Liverpool masih aktif melancarkan serangan. Brighton juga mulai bermain terbuka karena tertinggal satu gol.



Sayangnya hingga wasit meniup peluit panjang, kedua tim gagal mencetak gol tambahan. Liverpool pun pulang dengan mengantongi poin penuh dari kandang Brighton.



Berkat kemenangan ini, Liverpool semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan 57 angka dari 22 laga. Sementara itu, Brighton masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 26 poin dari 22 laga.



Susunan pemain:

Brighton (4-3-2-1): David Button; Martin Montoya, Shane Duffy, Lewis Dunk (C), Gaetan Bong; Pascal Gross (Beram Kayal 79'), Dale Stephens, Davy Propper; Solly March (Anthony Knockaert 66'), Jurgen Locadia; Glenn Murray (Florin Andone 66')



Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Tren-Alexander Arnold, Fabinho, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson (C); Xherdan Shaqiri (James Milner 72'), Roberto Firmino, Sadio Mane (Naby Keita 90'); Mohamed Salah (Divock Origi 94')



