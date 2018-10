Dele Alli Teken Kontrak Jangka Panjang di Spurs

London: Tottenham Hotspur resmi memperpanjang gelandang andalan mereka, Bamidele 'Dele' Alli. Alli mengikuti jejak Harry Kane dan pelatih Mauricio Pochettino dengan meneken kontrak jangka panjang bersama Spurs. Kendati demikian, tidak disebutkan berapa gaji yang diterima Alli dalam kontrak barunya itu.



"Senang rasanya telah menyepakati kontrak baru hingga 2024. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada presiden klub, manajer, semua rekan setim saya, dan para fans atas dukungan mereka. Saya sangat menikmati waktu saya di Spurs sejauh ini dan saya antusias dengan masa depan saya di sini," tulis Alli dalam akun twitter resminya.



Delighted to have signed a new contract until 2024. Would like to say a big thank you to the chairman, manager, all my teammates and the fans for their constant support. I’ve loved my time at @spursofficial so far and I’m very excited to see what the future holds! ?? #COYS pic.twitter.com/WD4qs9Cg2i