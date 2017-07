2006: Man United Boyong Penerus Roy Keane

Metrotvnews.com, Jakarta: Tepat 11 tahun lalu, Manchester United telah mendapatkan satu gelandang berbakat Inggris. The Red Devils secara resmi menggaet Michael Carrick dari Tottenham Hotspur pada 31 Juli 2006.



Carrick mengawali karier profesionalnya di West Ham United pada musim 1999--2000. Gelandang asal Inggris itu telah menjadi pemain penting bagi The Hammers selama lima musim. Ia dipercayakan tampil 159 kali bersama West Ham.

Nama Carrick mulai menarik perhatian klub-klub besar. Salah satunya adalah Tottenham Hotspur. Pada Agustus 2004, The Lilywhites berhasil mendatangkan Carrick.Carrick menjadi pemain penting bagi Tottenham. Terutama pada musim 2005--2006. Ia sukses membantu Tottenham finis di peringkat kelima besar Liga Primer Inggris.Penampilan apik Carrick menyita perhatian pelatih United Sir Alex Ferguson. Hingga akhirnya, manajer asal Skotlandia itu berhasil memboyong Carrick untuk bergabung ke Old Trafford.Carrick dipercayakan mengenakan kaos bernomor punggung 16 yang merupakan peninggalan bintang United sebelumnya, Roy Keane. Carrick sukses menunjukkan tajinya pada musim debutnya bersama United. Ia mampu membantu Setan Merah meraih gelar Liga Primer Inggris pada musim 2006--2007. Raihan gelar tersebut juga merupakan gelar pertamanya bersama United.Saat ini, Carrick sudah membukukan 379 penampilan dan mengemas 23 gol bersama United. Selama sembilan musim membela The Red Devils, Carrick total sudah membantu United meraih 18 gelar, di antaranya Liga Primer Inggris (5), Piala Liga (3), Community Shield (6), dan masing-masing satu Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, serta Liga Europa. (premierleague)(KRS)