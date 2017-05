Herrera Menangkan Penghargaan Pemain Terbaik MU

Metrotvnews.com, Manchester: Penghargaan pemain terbaik Manchester United musim 2016--2017 jatuh ke tangan Ander Herrera. Gelandang asal Spanyol tersebut menghentikan dominasi rekan setimnya, David De Gea.



De Gea sebelumnya mampu memenangkan penghargaan tersebut tiga musim terakhir. Namun, kiper asal Spanyol tersebut harus mengakhiri dominasinya pada musim ini.

Pahitnya, ia tidak mampu bersaing dalam urutan tiga besar besar pada penghargaan kali ini. Alih-alih bakal menjadi pesaing kuat Herrera, De Gea justru kalah dari Antonio Valencia dan Zlatan Ibrahimovic yang masuk dalam nominasi tiga besar penghargaan tersebut.Kini, penghargaan tersebut dimenangkan Herrera setelah mendapat perolehan suara terbanyak, yakni 242 suara. Sementara itu, perolehan suara terbanyak kedua dan ketiga masing-masing didapat Valencia dan Ibrahimovic."Sangat istimewa bagi saya telah memenangkan penghargaan ini. Setelah melihat hal ini, Anda sadar betapa pentingnya hal tersebut. Apalagi, saya mampu menghentikan catatan De Gea!," ujar Herrera."Saya merasakan cinta dari para fan. Saya sangat bersyukur. Tetapi, saya pikir pemain United tidak puas. Kami harus terus memberikan kembali kasih sayang kepada fan. Sebab, Anda dapat melihat kami tidak selalu tampil oke. Namun, mereka tetap berada di belakang kami," tambahnya.Herrera memang menjadi andalan pelatih MU Jose Mourinho pada musim ini. Tercatat, ia dipercaya 49 kali tampil di seluruh kompetisi.Dari seluruh penampilannya, Herrera mampu mencatatkan enam assist dan dua gol. Selain itu, ia juga mampu melakukan 2,7 tackle per laga, 2,6 intercept per laga, dan 1,6 penyelamatan per laga. (Soccerway)(ASM)