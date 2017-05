Liverpool Curi Poin Penuh di Markas Watford

Metrovnews.com, Watford: Tiga poin dibawa pulang Liverpool ketika melawat ke markas Watford, Vicarage Road Stadium dini hari tadi. Dalam lanjutan Liga Primer Inggris gameweek ke-35, The Reds menang tipis 1-0 atas tuan rumah.



Liverpool yang ingin mengamankan posisi ketiga di papan klasemen sementara, tampil dominan sepanjang pertandingan. Pasukan Juergen Klopp itu menguasai bola hingga 60 persen.

Tak hanya itu, dalam urusan menciptakan peluang, ada 12 tembakan yang mengancam gawang tuan rumah. Sebaliknya, The Reds hanya diancam sembilan tembakan oleh Watford.Meski unggul dalam statistik, Liverpool hanya mampu menjaringkan satu gol ke gawang Watford. Satu-satunya gol itu tercipta melalui tendangan akrobatik Emre Can yang memanfaatkan umpan lambung Lucas Leiva.Bola hasil tendangan pemain internasional Jerman itu tak mampu dihalau oleh kiper tuan rumah, Heurelho Gomes yang sepanjang pertandingan tampil sangat bagus. Bahkan paling bagus di antara pemain Watford lainnya.Sementara itu, gol dari Emre Can juga sekaligus mengamankan kemenangan Liverpool atas Watford, sekaligus mengamankan The Reds di peringkat tiga dengan 69 poin.Posisi yang cukup ideal, mengingat peringkat ketiga tak perlu melalui babak kualifikasi jika ingin tampil di Liga Champions musim depan. Sedangkan untuk Watford, meski mengalami kekalahan, pasukan Walter Mazzarri tetap berada di posisi ke-13.Gomes; Mariappa, Prödl, Britos; Janmaat, Cleverley, Doucouré, Capoue, Amrabat; Deeney, Niang.: Mignolet; Clyne, Lovren, Matip, Milner; Lucas, Can, Wijnaldum; Coutinho, Firmino, Origi.(FIR)