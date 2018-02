Mengejutkan, Ryan Mason Pensiun Dini dari Sepak Bola

Hull: Gelandang Hull City Ryan Mason, terpaksa pensiun dini dari dunia sepak bola karena cedera kepala yang dideritanya. The Tigers mengonfirmasi langsung kabar mengejutkan tersebut.



Mason menderita cedera kepala setelah beradu kepala dengan Gary Cahill, pada pertandingan Hull City melawan Chelsea di Stamford Bridge, 22 Januari 2017 lalu. Alhasil pemain berusia 26 tahun itu mengalami retak pada tengkoraknya dan langsung menjalani operasi.

Eks pemain Tottenham Hotspur itu telah menghabiskan satu pekan di rumah sakit untuk menjalani operasinya. Ia mengaku beruntung masih hidup setelah insiden mengerikan tersebut.

Sepanjang karir internasionalnya, pemain asal Inggris itu pernah memenangkan satu pertandingan melawan Italia pada 2015. Mason sempat diharapkan kembali membela The Three Lions lebih banyak ke depannya.Namun sayang, pernyataan Hull pada hari ini bahwa Mason telah pensiun dari sepak bola atas cedera kepalanya tersebut. The Tigers mengonfirmasi hal tersebut lewat cuitan di akun resmi Twitternya, @HullCity."Ryan telah mengumpulkan arahan dari beberapa ahli syaraf dan ahli bedah syaraf yang telah menyarakannya untuk tidak melanjutkan karirnya di sepak bola," berdasarkan rilis pers Hull City."Ryan ingin menyampaikan terima kasihnya untuk seluruh klub yang telah membantu pemulihannya sampai saat ini dan dia tidak berutang untuk seluruh dukungan dan kontribusi yang diberikan kepadanya selama 12 bulan terakhir," tambahnya.Mason bergabung dengan Hull pada Agustus 2016 lalu setelah mengemas 70 pertandingan bersama Spurs sebagai tim yang membesarkan namanya. (Soccerway)(RIZ)