Empat Legenda Liverpool Menyapa Suporter di Jakarta

Jakarta: Empat legenda Liverpool; Garry McAllister, Patrik Berger, Jason McAteer, dan Roy Evans resmi menyambangi Jakarta hari ini, Kamis 8 Maret. Mereka menyapa penggemar The Reds di Indonesia dalam acara LFC World Tour.



Bertempat di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, hari ini jadi acara pembuka dari rangakain LFC World Tour Indonesia yang akan berlangsung sampai 11 Maret. Bekerja sama dengan sponsor utama klub, Standard Chartered, mereka membawa suasana Anfield di lobby utama Mall Taman Anggrek.

Nantinya, penggemar Liverpool di Jakarta bisa berfoto di ruang ganti pemain sambil duduk di bawah Jersey pemain favorit mereka. Selain itu, mereka juga bisa menikmati booth games yang disediakan panitia.



Salah satu legenda Liverpool, Garry McAllister mengaku LFC World Tour sangat tepat menyambangi Indonesia, khususnya Jakarta. Bukan omong kosong, pasalnya Indonesia diketahui pasa menggiurkan untuk The Reds karena per 2015 memiliki jumlah suporter aktif mencapai 1,4 juta. Jumlah ini terbanyak di dunia.



"Bagi Reds di Indonesia, LFC World Jakarta adalah tempat yang tepat. Kami tahu bahwa tidak semua penggemar kami bisa datang ke Anfield, jadi inilah cara kami untuk membawa Anfield lebih dekat dengan penggemar. Kamis tidak sabar bertemu dengan para penggemar," ujar McAllister.



Puncak acara LFC World Tour Jakarta akan ditutup dengan nonton bareng (nobar) pertandingan Manchester United vs Liverpool pada Sabtu 10 Maret malam WIB. Lalu, pada Minggu 11 Maret, ada pertandingan lima lawan lima antara tim media dengan Legenda Liverpool.









(KRS)