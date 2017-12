Fans MU Protes, Tiket Tandang ke Sevilla Kemahalan

Manchester: Protes keras dilancarkan para fan Manchester United. Mereka menilai Sevilla memasang tarif tiket laga 16 besar leg pertama Liga Champions dengan harga selangit.



United dijadwalkan bertandang ke markas Sevilla, Stadion Ramon Sanchez Pizjuan 13 Februari mendatang. Kabarnya, Setan Merah telah mengalokasikan 2.650 kursi untuk para pendukungnya.

Tapi pihak Sevilla kabarnya memasang tarif 133 poundsterling atau setara Rp2,4 juta. Lebih mahal ketika Sevilla menjamu Liverpool pada fase grup bulan lalu dengan tarif 54 poundsterling, atau sekitar Rp981 ribu.

Para fan meminta para petinggi Old Trafford untuk turun tangan mengenai tarif yang mencekik dompet mereka. Seperti yang dilakukan Manchester United Supporters Trust (MUST), Duncan Drasdo yang melabeli harga selangit."Masih terlalu dini untuk mengetahui apakah kami dapat mengubah ini tapi kami sudah melakukan kontak dengan Manchester United dan Football Supporters Europe (FSE) dan akan melobi UEFA dan badan lain yang mungkin dapat mempengaruhi penetapan harga eksploitatif ini," ujar Drasdo seperti dilansir Daily Mail.United lolos ke fase knock out usai menjadi juara grup A dengan koleksi poin 15. Sementara Sevilla merupakan runner up grup E setelah kalah bersaing degan The Reds di fase grup.(ASM)