Posisi Luke Shaw di Timnas Inggris Terancam Wonderkid Fulham

London: Tim Nasional (timnas) Inggris akan menghadapi Italia dan Belanda dalam 10 hari ke depan. Pasukan Tiga Singa kemungkinan besar bakal memainkan wonderkid Fulham berusia 17 tahun, Ryan Sessegnon.



Pemain berposisi asli bek kiri itu merupakan salah satu pemuda masa depan Inggris paling menjanjikan saat ini. Musim ini, ia sudah mencetak 13 gol di Divisi Championship saja, padahal ia merupakan seorang bek.

Pelatih Fulham, Slavisa Jokanovic melihat jika Sessegnon memiliki gaya bermain seperti Gareth Bale. Jokanovic juga seringkali menempatkan pemainnya itu di sayap kiri karena memiliki visi yang baik dalam menyerang.



Meski baru berusia sangat muda, Sessegnon memiliki kesempatan untuk menembus skuat inti The Three Lions. Dalam sebuah unggahan Twitter ofisial timnas Inggris, nama Sessegnon disebut-sebut.



