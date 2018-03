Prediksi Man City vs Chelsea: Kepercayaan Diri Tinggi demi Kemenangan

Jakarta: Manchester City akan menjamu Chelsea dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-29, Minggu 4 Maret malam WIB. Usai merengkuh trofi Piala Liga Inggris, City butuh lima kemenangan lagi untuk menjadi juara Liga Primer Inggris dan itu dimulai saat melawan The Blues.



Kondisi tim tuan rumah sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menjadi juara Piala Liga dengan mengalahkan Arsenal dengan skor 3-0 akhir pekan lalu. Kepercayaan diri makin berlipat ganda usai mengalahkan lawan yang sama di ajang Liga Primer Inggris pada Jumat 1 Maret dini hari WIB dengan skor yang sama pula.

City juga sedang tancap gas demi bisa meraih gelar Liga Primer Inggris. Mereka butuh lima kemenangan lagi untuk bisa merengkuh trofi tertinggi di sepak bola Inggris tersebut. Menilik dari performa belakangan, The Citizens bisa membuat Chelsea kesulitan di Etihad Stadium.



Dari sisi kesiapan pemain, City punya tambahan bagus karena Raheem Sterling sudah mulai berlatih bersama skuat utama. Dia bisa menjadi tambahan yang bagus untuk lini serang The Citizens. Akan tetapi, jika dia tidak bisa dimainkan, ada Bernardo Silva yang sama berbahaya. Nama terakhir bahkan berhasil mencetak satu gol kala City membungkam Arsenal 3-0 kemarin.



Baca: Prediksi Real Madrid vs Getafe: Ayo Buktikan Zizou!



Bek City juga dalam kondisi bagus semua, terutama bek tengah. Vincent Kompany sudah kembali bermain. Nicolas Otamanedi juga tampil bagus dalam dua laga terakhir. Ada John Stones dan Aymeric Laporte yang juga performanya sedang bagus-bagusnya. Ini adalah keuntungan buat City di samping Sergio Aguero yang sedang tajam di lini depan.



Sementara itu, di kubu Chelsea, mereka sedang dalam periode berat sejak akhir pekan lalu. Usai kalah dari Manchester United 1-2 di Old Trafford pada Minggu 25 Februari, mereka kini akan bertandang ke markas City.



Kondisi yang tidak ideal mengingat mereka diperhadapkan dua lawan sulit secara beruntun. Selain itu, kepercayaan diri mereka juga remuk usai terlempar dari empat besar Liga Primer Inggris akibat kalah dari United.



Meski lini depan tidak ideal, Chelsea mempunyai senjata dalam diri Willian. Dia tampil hebat dalam dua laga terakhir dengan mencetak dua gol. Hal ini harus diwaspadai benar oleh City jika tidak mau susah payah seperti United yang harus kecolongan gol Willian dulu sebelum akhirnya susah payah menang 2-1.



Baca: Agen Sebut Balotelli Cocok untuk Napoli



Conte juga harus memastikan N'Golo Kante punya pasangan tepat di lini tengah. Baik Danny Drinkwater dan Cesc Fabregas harus sama-sama kuat untuk menjaga kedalaman agar Kante tak terkesan bekerja sendirian. Sambil berharap, sisi sayap juga kuat menahan gempuran yang selama ini menjadi senjata Sky Blue.



Posisi Andreas Christensen juga perlu dievaluasi di lini belakang, dia adalah titik lemah ketika Chelsea gagal menang atas Barcelona dan United. Akan tetapi, di sisi lain, kondisi David Luiz masih harus dilihat lagi karena belum fit 100 persen. Conte harus memutar otak dengan keadaan ini semua.



Chelsea tentu tidak mau malu begitu saja, dengan semangat menghalangi City agar tidak juara terlalu cepat bisa menjadi senjata mematikan. Apalagi, The Blues pernah mempermalukan City di kandang sendiri musim lalu dengan skor 3-1. Kuncinya adalah sabar dan bertahan baik, serangan balik bisa ampuh kala melawan Sky Blue.



Namun, rasa-rasanya, City bisa meraih kemenangan pertama mereka dalam target lima kemenangan ke depan yang dicanangkan Pep Guardiola untuk bisa menjadi juara. Apalagi, mereka bermain di Etihad Stadium yang terkenal angker musim ini.



Perkiraan susunan pemain:

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Danilo, Silva, Guendogan, De Bruyne, Sterling, Aguero, Sane.



Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Ruediger, Moses, Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Hazard, Morata.



Enam pertemuan terahkhir:

Chelsea 0-1 Man City

Chelsea 2-1 Man City

Man City 1-3 Chelsea

Chelsea 0-3 Man City

Chelsea 5-1 Man City

Man City 3-0 Chelsea



Prediksi Metrotvnews.com

Manchester City 60-40 Chelsea





Video: Kick-off Liga 1 Kembali Mundur









(PAT)