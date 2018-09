Prediksi Roma vs Lazio: Wajib Tiga Poin

Jakarta: Derby della Capitale siap tersaji di Liga Italia Serie A musim 2018--2019, Sabtu 29 September, saat AS Roma menjamu Lazio di Stadio Olimpico Roma. Kemenangan memiliki arti tersendiri buat masing-masing tim.



Tiga poin di pertandingan derby tentunya sudah menjadi kewajiban. Selain demi gengsi, kedua klub memang membutuhkan kemenangan untuk terus memotivasi diri mereka sendiri.

Lazio yang berstatus tim tamu tengah dalam pencapaian impresif sejak awal musim ini. Meski sempat menelan kekalahan 0-2 dari Juventus akhir bulan kemarin, Elang Ibu Kota lantas meraih empat kemenangan beruntun di Serie A, plus satu kemenangan di Liga Europa.



Sebaliknya, Roma baru sekali meraih kemenangan di pentas domestik. Kemenangan 4-0 atas Frosinone tengah pekan lalu mengakhiri empat laga tanpa poin penuh.



Dari catatan tersebut, memperlihatkan bahwa kedua kesebelasan memiliki kepentingan sendiri. Lazio butuh tiga poin untuk meneruskan tren positif, sementara Roma ingin menjadikan kemenangan di Derby ini sebagai momentum kebangkitan.



Pelatih kedua kesebelasan juga mengeluarkan nada optimisme jelang pertandingan tersebut. Simone Inzaghi misalnya, menyebut kemenangan di laga Derby bisa menjadi penyuntik semangat.



"Menang di laga Derby sangat berarti bagi seluruh yang berada di klub dan bisa memberikan dorongan di laga-laga berikutnya," kata Inzaghi.



Sementara pelatih Roma, Eusebio di Francesco lebih menitikberatkan kepada perasaan suporter. Oleh karena itu, ia mau anak asuhnya memberikan kemenangan agar para fan bisa tetap semangat mendukung.



"Kami mau menyemangati lagi para suporter dengan cara bermain kami dan memperlihatkan determinasi dalam mendikte pertandingan. Derby adalah pertandingan yang penting dan kami bertekad memenangkannya," timpal Di Francesco.



Prakiraan susunan pemain:

AS Roma: Olsen; Florenzi, Marcano, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Rossi; Under, Pastore, Shaarawy; Dzeko



Lazio: Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Marusic, Leiva, Parolo, Lulic; Milinkovic-Savic, Alberto; Immobile



Prediksi Medcom.id: 0-0



