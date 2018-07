Ronaldo Berikan Tip Nyaris Rp500 Juta kepada Pegawai Resor

Pelopnnese: Cristiano Ronaldo memberikan uang tip kepada pegawai resor di Yunani di angka USD315 ribu atau sekitar Rp456 juta. Uang itu sebagai apresiasi pelayanan memuaskan yang dirasakan Ronaldo dan keluarga.



Seperti diketahui, sebelum melakukan tes medis di Turin, Ronaldo menyempatkan diri berlibur bersama rekan-rekan terdekat beserta istri dan anaknya di Yunani.

Hal itu tampak dari postingan Ronaldo di akun instagram-nya yang terlihat berada di sebuah kapal kecil bersama sang istri dan anaknya. Lalu, pada foto lain, Ronaldo mengunduh foto kebersamaan dengan rekan-rekan dekatnya di sebuah meja panjang.

Dilaporkan The Sun, Ronaldo merasa nyaman dan puas atas pelayanan yang diberikan resor Costa Navarino yag berada di wilayah Pelopnnese, Yunani. Alhasil, Ronaldo langsung memberikan cek sebesar USD315 ribu kepada seluruh pegawai resor.Ya, uang sebesar itu bukan perkara besar bagi pemain berjuluk CR7. Apalagi, dia akan menerima gaji sekitar Rp42 miliar per bulan dari Juventus.Kini, Ronaldo dilaporkan bersiap memulai petualangan baru dengan Juventus. Namun, dia tidak mengikuti tur pramusim bersama Juventus di Amerika Serikat. Agenda terdekat, dia akan melakukan launching produk terbaru Nike di Tiongkok. (The Sun)(ASM)