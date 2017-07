Dzeko Puji Dua Rekrutan Anyar AS Roma

Metrotvnews.com, Massachusetts: Edin Dzeko memuji dua rekrutan ayar AS Roma dalam diri Aleksandar Kolarov dan Cengiz Under. Itu dia katakan usai laga kontra Juventus di ajang International Champions Cup (ICC) 2017, Senin 31 Juli pagi WIB.



Dzeko, yang mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-74 dalam laga kontra Juventus menyuarakan dukungannya untuk pendatang baru Aleksandar Kolarov dan Cengiz Under.

Khusus untuk Kolarov, Dzeko punya kemitraan baik dengan bek asal Serbia itu saat keduanya masih bermain di Manchester City. Kolaborasi keduanya kembali menghasilkan sesuatu yang positif ketika striker asal Bosnia-Herzegovina itu mencetak gol ke gawang Juve hasil assist Kolarov."Kami saling mengenal dengan baik. Dia memberikan banyak assist untuk saya di Liga Primer Inggris sebelumnya," kata Dzeko sesudah pertandingan."Dia adalah pemain yang sangat kuat, pemain yang akan membantu Roma ini dan saya senang dia datang ke sini," sambungnya.Sementara itu, Under yang tampil baik dalam dua laga di Amerika Serikat juga menuai pujian dari Dzeko. Bahkan, pemain asal Turki itu sempat mencetak gol ketika I Lupi mengalahkan Tottenham Hotspur 3-2 pada Rabu 26 Juli."Dia sangat kuat, dan kita sudah melihat itulah sebabnya Roma membelinya. Dia punya banyak kualitas, dan dia masih muda, berarti dia masih bisa belajar dan memperbaiki diri di sini," ujar Dzeko.Setelah melawan Juventus, Roma akan terbang ke Spanyol untuk menghadapi Sevilla di Stadion Ramos Sanchez Pizjuan pada Kamis 10 Agustus. Itu adalah laga uji coba terakhir sebelum mentas di Liga Italia Serie-A melawan Atalanta, Minggu 20 Agustus. (Soccerway)(KRS)