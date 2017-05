AS Roma Tunda Pesta Juara Juventus

Metrotvnews.com, Roma: AS Roma sukses menunda pesta Juventus di pentas Serie A 2016 -- 2017. Tim Serigala Ibu Kota menundukkan Bianconeri dengan skor 3-1, Senin 15 Mei dini hari WIB.



Sejatinya, Juventus bisa menyegel gelar scudetto andai bisa mengalahkan AS Roma. Namun, kenyataannya di lapangan berbeda. AS Roma tampil impresif dan menghidupkan asa juara.

Sejak awal pertandingan, kedua tim saling menekan. Namun, Juventus berhasil membobol gawang AS Roma lewat sontekan Mario Lemina memanfaatkan umpan Gonzalo Higuain pada menit 21.Empat menit berselang, AS Roma langsung menyamakan kedudukan. Adalah Daniele De Rossi yang menjadi penyama kedudukan setelah memperdayai Gianlugi Buffon. Dan sampai turun minum, skor 1-1 tetap bertahan.Berlanjut pada babak kedua, AS Roma tampil lebih impresif. Alhasil, Stephan El Shaarawy menambah gol usai memanfaatkan assist Radja Naingolan. Dengan tenang, Shaarawy mengarahkan ke pojok kanan gawang Buffon.AS Roma kembali menambah pundi-pundi gol usai Radja Nainggolan mencetak gol pada menit 65. Mendapatkan ruang tembak, pemain berdarah Indonesia itu menorehkan gol lewat sepakan keras kaki kanannya. AS Roma unggul 3-1.Seusai gol Nainggolan, Juventus berupaya memperkecil kedudukan. Akan tetapi, sampai pertandingan usai, skor 3-1 tetap bertahan untuk AS Roma.Dengan kemenangan ini, Juventus hanya terpaut empat poin dari AS Roma. Kans Juventus meraih scudetto terbuka lebar lantaran bakal menghadapi tim semenjana Crotone pada giornata ke-37 pada 21 Mei.AS Roma: Szczesny, Fazio, Manolas, Emerson, Rudiger, De Rossi, Nainggolan, Perotti, Salah, Paredes, El ShaarawyJuventus: Buffon, Lichsteiner, Bonucci, Benatia, Pjanic, Asamoah, Lemina, Sturaro, Higuain, Mandzukic, Cuadrado(ASM)