Kembali ke Serie A, Ini Klub yang Berpeluang Dilatih Ranieri

Metrotvnews.com, Roma: Claudio Ranieri tengah menganggur usai dipecat Leicester City di tengah musim ini. Namun, pelatih asal Italia ini diisukan bakal kembali melatih di musim depan.



Bukan di Inggris. Gosip yang kencang beredar, Ranieri berencana untuk kembali melatih di Italia. Media-media Italia menyebut ada setidaknya tiga klub Serie A yang berpeluang dilatih arsitek yang musim lalu mengantar Leicester jadi kampiun Liga Primer Inggris tersebut.

Menurut laporan Football-Italia, Fiorentina jadi salah satu klub yang menarik minat Ranieri. Isu ini tidak lepas dari rencana pemecatan Paulo Sousa di akhir musim ini. Selain itu, Ranieri juga sempat melatih Fiorentina pada periode 1993 hingga 1997 dan membawa klub dengan warna khas ungu itu promosi ke Serie A.Selain Fiorentina, pelatih berjuluk The Tinkerman ini juga tertarik membesut Genoa. Tentunya jika Genoa lolos dari zona degradasi musim ini. Peluang itu terbuka lantaran manajemen Genoa kemungkinan besar bakal memecat Ivan Juric. Kehadiran sosok Ranieri juga pastinya akan disambut baik fan Genoa.Namun, impian terbesar Ranieri adalah kembali menukangi AS Roma, klub yang sempat dibesutnya pada 2009--2011. Alasannya cukup simpel. Ranieri adalah punya kedekatan batin dengan Roma.Pelatih 65 tahun ini diketahui lahir di kota Roma dan tumbuh berkembang sebagai pendukung Serigala Ibukota. Ranieri bahkan memulai debutnya sebagai pemain profesional di AS Roma pada tahun 1973.Kariernya sebagai pelatih Roma juga terbilang cukup baik. Di musim perdananya, Ranieri nyaris membawa Roma merebut trofi scudetto. Roma kalah bersaing dengan Inter Milan di pekan-pekan terakhir Serie A kala itu.Lantas, bagaimana peluang Ranieri kembali menukangi Serigala Ibukota musim depan? Probabilitas itu cukup terbuka mengingat masa depan Luciano Spalletti juga tengah dispekulasikan.Spalletti yang saat ini membawa Roma menduduki peringkat dua klasemen Serie A, tengah santer digosipkan bakal hengkang di akhir musim. Ia diisukan bakal melatih Juventus untuk mengisi tempat Massimiliano Allegri yang kencang digosipkan bakal menggantikan posisi Arsene Wenger di Arsenal musim depan.(ACF)