Gol Florenzi Selamatkan Roma dari Kekalahan

Florence: AS Roma membawa pulang satu poin dari markas Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia Seria-A, Minggu 4 Oktober dini hari WIB. Mereka meraih satu poin usai Alessandro Florenzi mencetak gol pada menit ke-85 untuk menghindarkan I Lupi dari kekalahan.



Bermain di Stadio Artemi Franchi, Roma bermain menekan sejak awal laga. Deretan peluang dari Edin Dzeko, dan Stephan El Shaarawy hampir membuat I Giallorosi unggul pada babak pertama. Akan tetapi, kehebatan Alban Lafont di bawah mistar gawang menggagalkan itu semua.

Justru Fiorentina yang bisa unggul terlebih dahulu pada menite ke-35. Jordan Veretout sukses mengeksekusi tendangan penalti usai dilanggar oleh Robin Olsen.

Tim tuan rumah unggul 1-0 sampai babak pertama usai.



Pada babak kedua, Roma yang tertinggal terus menekan pertahanan Fiorentina. Mereka terlihat unggul penguasaan bola mencapai 63 persen berbanding 37 persen.



Masuknya Justin Kluivert menggantikan Stephan El Shaarawy terbukti menambah daya gedor tim tamu. Bryan Cristante yang masuk pada menit ke-81 menggantikan Nicolò Zaniolojuga membuat permainan lini tengah Roma semakin hidup.



Akhirnya, Roma berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-85. Alessandro Florenzi menyelamatkan timnya dari kekalahan usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Fiorentina.



Gol tersebut menjadi akhir tanda petandingan berakhir. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan usai.



Hasil ini adalah hasil imbang beruntun Roma. Sebelumnya mereka bermain 1-1 kontra Napoli akhir pekan lalu. I Lupi pun tertahan di posisi enam dengan 16 poin dari 11 kali main. Sementara itu, Fiorentina berada satu strip di bawah Roma dengan 15 poin.



Susunan pemain:



Fiorentina : Alban Lafont; Nikola Milenkovic, German Pezzella, Vitor Hugo, Cristiano Biraghi; Marco Benassi, Jordan Veretout, Gerson; Federico Chiesa, Giovanni Simeone, Kevin Mirallas | Pelatih: Stefano Pioli



AS Roma : Robin Olsen; Aleksandar Kolarov, Juan Jesus, Federico Fazio, Alessandro Florenzi; Steven Nzonzi, Lorenzo Pellegrini; Stephan El Shaarawy, Nicolo Zaniolo, Cengiz Under; Edin Dzeko | Pelatih: Eusebio Di Francesco.



