Mertens Selamatkan Napoli dari Kekalahan

Napoli: Napoli harus puas berbagi angka dengan AS Roma pada giornata kesepuluh Liga Serie-A Italia 2-18--2019, Senin 29 Oktober. I Partenopei ditahan imbang Roma dengan skor 1-1.



Hasil yang tentu sangat mengecewakan bagi Napoli. Pasalnya, mereka mampu tampil dominan di hadapan publik sendiri, Stadion San Paoli. Statistik mencatat tim besutan Carlo Ancelotti tersebut mampu bermain dengan penguasaan bola sebanyak 62 persen.

Napoli juga tampil dengan intensitas tinggi. Total, mereka menciptakan 24 peluang sepanjang laga. Sementara itu, Roma hanya menghasilkan delapan peluang.



Memasuki babak pertama, Napoli sudah tampil agresif. Sejumlah peluang mereka ciptakan lewat Lorenzo Insigne dan Arkadiusz Milik. Namun, tidak ada satu pun membuahkan hasil.



Pada menit ke-14, para fan Napoli justru dibuat terdiam oleh Roma. Saat itu, mereka harus melihat tim kesayangan mereka dibobol oleh gelandang I Lupi Stephan El Shaarawy.



Cengiz Under mencoba membangun serangan dari sisi sayap pertahanan Napoli. Ia kemudian melepaskan umpan silang. Bola berhasil disambut El Shaarawy dengan tembakan kakinya yang mengarah sudut kiri bawah.



Napoli langsung merespons. Pada menit ke-18, mereka menciptakan peluang lewat Milik. Namun, tembakannya masih melenceng dari kotak penalti.



Usai itu, Napoli terus menekan Roma melalui beberapa peluang seperti Marek Hamsik, Milik, dan Jose Callejon. Sayangnya, upaya mereka juga gagal dikonversikan menjadi gol. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.



Tertinggal di babak pertama, Napoli mencoba untuk meningkatkan tempo permainan pada babak kedua. Mereka beberapa kali menciptakan peluang lewat Allan, Mario Rui, dan Milik.



Beruntung bagi Roma. Upaya mereka tidak ada yang berbuah maksimal.



Tak kunjung mencetak gol, Napoli pun semakin tampil agresif. Terutama menjelang sepuluh menit terakhir. Mereka terus menggempur pertahanan Roma.



Hingga akhirnya, Napoli berhasil memecah kebuntuan pada masa injury time berkat gol Dries Mertens. Pemain asal Belgia tersebut sukses memanfaatkan umpan dari Jose Callejon.



Hingga turun minum, tidak ada gol tambahan lagi tercipta. Skor 1-1 untuk kedua tim bertahan.



Hasil ini membuat Napoli gagal mendekati Juventus yang berada di puncak klasemen sementara. Mereka harus puas bertahan di posisi runner-up dengan mengoleksi 22 poin dan tertinggal enam poin dari Juventus.



Sementara itu, Roma naik ke peringkat kedelapan klasemen sementara dengan mengoleksi 14 poin usai bermain imbang. Namun, mereka masih terpaut empat poin dari Lazio yang berada di posisi keempat.





Susunan pemain:



Napoli: Ospina, Rui, Koulibaly, Albiol, Hysaj, Ruiz, Hamsik, Allan, Callejon, Milik, Insigne.



AS Roma: Olsen, Santon, Manolas, Juan, Kolarov, De Rossi, Nzonzi, Under, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko.





