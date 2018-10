Kalahkan Dua Raksasa Inggris, Milan Rekrut The New Kaka

Milan: AC Milan bergerak cepat dalam upayanya mendapatkan salah satu talenta muda sepak bola. Terkini, Rossoneri dikabarkan telah mengamankan servis bintang muda Brasil, Lucas Paqueta.



Bukan perkara mudah bagi Milan untuk mendapatkan tanda tangan Paqueta. Sebab, mereka harus bersaing dengan dua klub raksasa Inggris, Liverpool dan Manchester United yang juga berupaya memboyongnya dari Flamengo.

Beruntung, Milan punya sosok Leonardo Araujo sebagai direktur klub. Mantan pemain dan pelatih Milan yang kebetulan berasal dari Brasil ini akhirnya sukses meyakinkan pihak Flamengo dan sang pemain untuk merapat ke San Siro.



Confirmed and here we go! Lucas Paquetá from Flamengo to AC Milan, done deal for €30M. Medicals soon, he’ll arrive in Italy on next January. ????????? #Milan #transfers #Paquetá