Juventus Resmi Perkenalkan Crsitiano Ronaldo

Turin: Juventus resmi memperkenalkan rekrutan terbarunya, Cristiano Ronaldo, pada Selasa 17 Juni dini hari tadi. Mega bintang asal Portugal tersebut sudah menjalani tes medis di Turin.



Ronaldo diboyong Si Nyonya tua dengan mahar 105 juta euro atau setara Rp1,7 triliun. Pemain berusia 33 tahun tersebut akan menerima gaji fantastis yaitu 30 juta euro (Rp505 miliar) permusim dalam kontrak selama empat musim.



.@Cristiano salutes the fans at his new training ground ????????????#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/c9GjXXzQBu