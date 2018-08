Juventus Umumkan Kepergian Claudio Marchisio

Turin: Petualangan Claudio Marchisio bersama Juventus sudah berakhir. Gelandang asal Italia tersebut memutuskan tidak lagi memperkuat I Bianconeri pada Jumat 17 Agustus.



Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak Juventus lewat situs resmi klub. Pada kesempatan itu, mereka mengungkapkan keputusan Marchisio pergi merupakan kesepakatan bersama di antara kedua pihak.

"Hari ini menjadi momen akhir karier Claudio Marchisio bersama Juventus setelah sang pemain memutuskan untuk mengakhiri kontraknya yang disepakati secara bersama," tulis pernyataan Juventus.



"Dengan setiap pertandingan, setiap gol, setiap trofi yang diangkat, impiannya sejak kecil telah menjadi kenyataan. Sebetulnya, kami semua masih punya mimpi untuk bersama dengan Marchisio. Melihatnya tumbuh, tahun demi tahun, menjadi seorang pria, suami, dan ayah yang membela Bianconeri dengan rasa kepuasan yang istimewa," lanjut pernyataan mereka.





