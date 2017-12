AS Roma Berbagi Poin dengan Sassuolo

Roma: AS Roma gagal memetik poin penuh saat menjamu Sassuolo di Stadium Olimpico pada laga lanjutan Serie A Italia, Sabtu 30 Desember. Keduanya harus berbagi poin setelah laga usai dengan skor 1-1.



Roma berhasil unggul lebih dulu pada babak pertama berkat gol yang dicetak Lorenzo Pellegrini. Sementara itu, Sassuolo baru berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Simone Missiroli pada babak kedua.

Jalannya pertandingan didominasi dengan penguasaan bola AS Roma sekitar 66 persen. Roma tampil tidak terlalu menekan dan baru bisa mencetak di pertengahan babak pertama.



AS Roma berhasil unggul terlebih dahulu berkat sepakan kaki kiri Lorenzo Pellegrini di menit ke-34. Gol tersebut sekaligus menutup babak pertama dengan skor, 1-0.



Tertinggal satu gol membuat Sassuolo meningkatkan intensitas serangan ketika memainkan babak kedua. Alhasil, Simone Missiroli berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-78 setelah memanfaatkan umpan Federico Peluso.



Hasil pertandingan ini membuat AS Roma bertahan di posisi empat klasemen sementara dengan koleksi 39 poin. Sementara itu, Sassuolo berhasil naik ke urutan 14 dengan koleksi 21 poin.



Susunan Pemain



AS Roma: Alisson, Kolarov,Fazio, Manolas, Florenzi,Nainggolan,De Rossi, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Dzeko, Schick.



Sassuolo: Congigli,Peluso,Acerbi,Cannavaro, Pol Lirola,Duncam, Magnanelli,Ragusa,Falcinelli,Politano.







