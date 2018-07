Jadwal Pekan Pertama Serie A Italia Musim 2018--2019

Jakarta: Jika tidak ada halangan, Serie A Italia 2018--2019 akan dihelat pada 18-19 Agustus waktu setempat. Debut Cristiano Ronaldo bersama Juventus mungkin akan terjadi di Verona kala bertamu ke markas tuan rumah Chievo.



Pada giornata pertama, juga terdapat sejumlah partai yang diprediksi bakal berlangsung seru. Lazio yang baru saja ditinggal Felipe Anderson akan menjamu kandidat juara, Napoli di Stadio Olimpico.

Duel sarat sejarah antara AC Milan kontra Genoa juga akan berlangsung di pekan pertama, bersamaan dengan Torino vs Roma. Pertandingan lainnya mempertemukan Sampdoria dengan Fiorentina.



Pada pertengahan Agustus nanti, momen kembalinya Parma ke Serie A juga patut dinanti. Klub yang sukses merangkak dari divisi bawah Italia usai dinyatakan bangkrut itu bakal menjamu Udinese.



Berikut pertandingan pada pekan pertama Serie A Italia 2018--2019:



Atalanta vs Frosinone

Bologna vs Spal

Chievo vs Juventus

Empoli vs Cagliari

Lazio vs Napoli

Milan vs Genoa

Parma vs Udinese

Sampdoria vs Fiorentina

Sassuolo vs Inter

Torino vs Roma



