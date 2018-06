Emre Can Tiba di Markas Juventus

Turin: Emre Can tinggal selangkah lagi berseragam Juventus. Gelandang berdarah Turki itu sudah tiba di Turin untuk menyelesaikan proses transfer.



Pemain berkebangsaan Jerman berusia 24 tahun itu dijadwalkan melakoni tes medis di markas jawara Serie A Italia tersebut. Sebelumnya, dua pekan lalu Liverpool mengumumkan kalau Can bakal meninggalkan Anfield.

Ketidakinginan Can memperbarui kontrak bersama The Reds dipengaruhi banyak hal. Yang pertama, ada rumor bahwa hubungannya dengan manajer Juergen Klopp tidak akur karena silang pendapat mengenai perannya di lapangan.



Isu lainnya, persaingan di lini tengah makin padat setelah Naby Keita merapat per musim depan. Padahal, hadirnya Alex-Oxlade Chamberlain saja sudah membuat stok gelandang Liverpool menumpuk.

Iniziate le visite mediche di Emre Can al JMedical! ????



?? https://t.co/hKvsWveTmR pic.twitter.com/NVB4jnD1N5 — JuventusFC (@juventusfc) June 21, 2018

Belum lagi ambisi Klopp merekrut Nabil Fekir dari Lyon. Meski negosiasi mandek di tengah jalan, sang agen menyebut bahwa Liverpool dan klub lainnya masih bisa melakukan pendekatan lagi.Can direkrut Liverpool pada Juli 2014 silam dari Bayer Leverkusen. Ia telah bermain sebanyak 167 kali, dan final Liga Champions kontra Real Madrid menjadi pertandingan terakhirnya bersama The Reds.(ACF)