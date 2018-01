Emre Can Sepakat Gabung Juventus?

Turin: Emre Can dilaporkan telah menjalin kesepakatan bergabung dengan Juventus. Menurut Sky Sports, gelandang Liverpool itu sudah menyetujui persyaratan kontrak empat tahun dengan La Vecchia Signora.



Laporan itu pun menyebutkan jika Can akan segera merampungkan kepindahannya setelah kesepakatannya dengan Liverpool berakhir. Pemain asal Jerman tersebut memang akan berstatus bebas transfer pada 30 Juni mendatang, atau saat bursa transfer musim panas.

Juventus memang tidak menutupi ketertarikannya kepada Can. Namun, Liverpool kerap membentengi gelandang serba bisa itu karena tidak ingin kehilangan Can pada bursa transfer Januari ini.

Menurut pakar transfer dari Sky Sports Italia, Gianluca Di Marzio, Can telah menyetujui kontrak berdurasi empat tahun. Bahkan, pemain 23 tahun itu sudah menyetujui opsi perpanjangan di tahun kelima dengan Si Nyonya Tua.Can kabarnya akan mendapatkan gaji sebesar 5 juta euro (Rp80 miliar) per tahun dari Juventus. Nominal yang jauh lebih besar dari yang didapatkannya saat ini dengan Liverpool senilai 12 miliar per tahun.Nominal gaji tersebut pun dikabarkan menjadi alasan lain Can masih enggan menyetujui kontrak baru bersama Liverpool. Hal yang membuat The Reds berpeluang kehilangan Can secara gratis. (Football-Italia)(REN)