Buffon: Musim Ini akan Berjalan Sulit untuk Juventus

Metrotvnews.com, Boston: Gianluigi Buffon memperingatkan kalau musim ini akan berjalan sulit buat Juventus. Ia menganggap persaingan papan atas bakal berjalan ketat, seiring kebangkitan para rival.



Setelah enam musim merajai Serie-A, Juve diprediksi takkan mudah untuk meraih gelar ketujuh mereka secara beruntun. Hal itu terkait performa menanjak yang dialami AS Roma, Inter Milan, dan AC Milan.

Klik di sini: Mourinho Masih Malu-malu Akui Transfer Matic

Klik di sini: Wenger Sebut Cedera Lacazette Tidak Parah

"Ini akan menjadi musim yang sulit buat Juventus. Karena banyak klub yang telah membenahi skuat mereka ke jenjang yang lebih baik lagi. Seperti Roma, Inter, dan Milan. Sementara Napoli mempertahankan bintang mereka," ujar Buffon."Juve percaya pada kemampuan yang kami miliki. Meskipun dalam nilai-nilai yang telah kami bawa untuk sukses dan kami harus tetap berpikir kalau kami masih bisa memberikan yang terbaik," sambungnya.Lebih lanjut, portiere berusia 39 tahun itu juga mengomentari performa Bianconeri sepanjang tur pramusim di Amerika Serikat."Pramusim International Champions Cup di Amerika Serikat adalah tur yang bagus buat kami. Tur itu juga penting buat kami demi menemukan performa kami menjelang awal musim," terang Buffon.Dalam tur pramusim itu, Juve menduduki peringkat tiga klasemen akhir zona AS. Mereka dua kali meraih kemenangan saat melawan Paris Saint Germain (3-2) dan AS Roma via adu penalti. Satu-satunya kekalahan diterima Juve ketika takluk 1-2 oleh Barcelona. (Mediaset Premium)(FIR)