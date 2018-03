Para Insan Sepakbola Dunia Berbelasungkawa untuk Davide Astori

Udine: Rangkaian pernyataan duka cita mengalir untuk bek dan juga kapten Fiorentina, Davide Astori yang baru saja tutup usia. Mulai dari Radja Nainggolan hingga legenda Franco Baresi berbagi kisah saat bersama Astori.



Astori meninggal ketika tertidur di sebuah hotel di Udine. Tepatnya jelang La Viola menghadapi Udinese, Minggu 4 Maret.

Berita meninggalnya Astori yang mendadak ini muncul ketika rekan satu timnya datang membangunkannya untuk sarapan. Ketika sang pemain tak menjawab telpon dan pintu kamar hotel, para rekan setimnya langsung mendobrak pintunya.

A man who loved football and who grew up as footballer with us. #ACMilan are shocked by the passing of Davide #Astori. It is with great sadness that we offer our deepest condolences to his family and closed ones and to ACF Fiorentina