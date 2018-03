Fiorentina dan Cagliari Pensiunkan Nomor Punggung Astori

Florence: Fiorentina dan Cagliari punya cara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Davide Astori. Kedua klub tersebut kompak mempensiunkan jersey dengan nomor punggung 13.



Kapten Fiotentina itu dinyatakan meninggal dunia pada Minggu 4 Maret lalu. Astori tewas dalam tidurnya di kamar hotel beberapa jam sebelum laga Fiorentina kontra Udinese di kompetisi Serie-A Italia, Minggu 4 Maret lalu.

Berbagai bentuk belasungkawa ditunjukkan publik sepak bola dunia. Mulai dari ditundanya tujuh pertandingan Serie A Italia pekan ke-27, hingga rencana penghormatan dari FA untuk laga uji coba antara Inggris melawan Italia 27 Maret mendatang di Stadion Wembley.



In honour of Davide #Astori's memory, @CagliariCalcio and #ACFFiorentina have decided to retire the No.13 shirt. #DA13?? pic.twitter.com/fwuiCXjzL4