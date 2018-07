Takdir Membawa Emre Can ke Juventus

Turin: Emre Can yakin kepindahannya ke Juventus merupakan takdir. Sudah sejak lama agennya memproyeksikan kliennya untuk hijrah berseragam La Vecchia Signora.



Can diperkenalkan publik Turin pada Senin pekan lalu. Mantan pemain Liverpool itu mengaku telah menolak pinangan Bayern Muenchen dan Real Madrid demi merapat ke Juventus Stadium.

"Juventus adalah klub besar, kita bisa lihat infrastuktur dan fasilitas luar biasanya," kata pemain Jerman berdarah Turki tersebut disadur dari laman resmi klub.



Ada sejumlah faktor yang membuatnya tak ragu untuk bergabung dengan Juve. Selain karena nama besar, ia ternyata terus menerus menjalin komunikasi dengan Sami Khedira.



Ia mengaku sering diajak oleh Khedira untuk bergabung. Posisi dan peran yang relatif sama tidak menghalangi Can untuk tetap hijrah menyusul sahabatnya itu ke Turin.



Tak hanya itu saja, ia merasa kalau ia memang sudah ditakdirkan untuk berseragam Juve. Mantan pelatihnya ketika masih belia yang kini menjadi agennya pernah berjanji bahwa suatu saat akan membawanya ke Juventus.



"Saya telah lama menjalin komunikasi dengan Sami. Dia mengatakan banyak hal positif mengenai klub ini. Manajer pertama saya saat kecil, dia orang Italia dan suporter Juve. Waktu itu usia saya masih 6, 7 atau 8. Dia bilang kalau suatu saat saya akan bermain untuk Juventus. Sekarang, takdir membawa saya ke sini," sambung Can.



Sepeninggal Can, Liverpool langsung mencoba mendatangkan Nabil Fekir dari Olympique Lyon, namun gagal. Manajer Juergen Klopp tak perlu khawatir karena ia sudah mendapatkan tanda tangan Naby Keita.



