Pemilik Saham Arsenal Tertarik Beli AC Milan

Milan: Baru diakuisisi pebisnis Tiongkok sekitar satu tahun belakangan ini, AC Milan tampaknya bakal dipegang oleh pemilik baru. Milyarder Rusia, Alisher Usmanov dikabarkan tertarik membeli mayoritas saham Il Diavolo.



Saat ini Milan masih dimiliki oleh Yonghong Li. Kabar yang berkembang di Italia menyebut ada kemungkinan Li bakal melepas Rossonerri karena kondisi finansial yang goyah.

Perusahaan tempat Li bernaung diyakini memiliki utang dengan Elliot Management sebesar 303 juta euro (Rp 5,134 triliun). Usmanov yang memiliki hubungan dekat dengan Paul Singer, petinggi Elliot Management berpeluang mengakuisisi Milan.



Utang tersebut harus dibayarkan sebelum jatuh tempo pada bulan Oktober mendatang. Milan, untungnya, masih memiliki 'deposit' sebesar 35-40 juta euro untuk menghidupi roda finansial klub setidaknya sampai akhir tahun ini.



Hanya saja, media kenamaan Italia bernama Libero mengklaim Usmanov bakal menjadi pemilik Milan per akhir musim ini. Saham sebesar 29,25 persen di Arsenal kemungkinan bakal dipangkas demi menguasai Milan sepenuhnya.



Sebaliknya, Calciomercato menyebut jika Usmanov akan lebih memilih Sevilla sebagai 'ladang bisnisnya' di Spanyol. Berdasarkan keterangan dari Forbes per 2017, pria kelahiran Uzbekistan itu memiliki kekayaan sebesar Rp206 triliun.



