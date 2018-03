Sindir Kematian Astori, Dani Alves Minta Maaf

Paris: Bek Paris Saint-Germain Dani Alves meminta maaf kepada orang-orang yang kecewa dengannya. Sebab, komentar pedasnya soal kematian Davide Astori dinilai tidak etis.



Mantan pemain Juventus dan Barcelona itu sebenarnya mengutarakan rasa simpatinya atas tragedi yang menimpa Astori. Hanya saja, ia sempat mengatakan, "Di dunia ini ribuan anak kecil meninggal setiap hari karena banyak penyebab, tapi perhatiannya tidak sebanyak ini (merujuk pada kematian Astori).

Komentar tersebut kemudian membuat orang kesal. Mario Balotelli juga ikut merespons dengan menyetujui maksud Alves, namun menegaskan bahwa komentar seperti itu sepatutnya tidak diungkapkan jika berkaitan dengan kematian seseorang.



Mengetahui hal tersebut, hari ini Alves membalas komentar Balotelli. Ia meminta maaf jika ada orang yang tersinggung dengan ucapannya.



"Jika Balotellinho mengatakan demikian, saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung siapapun," tulis Alves di akun Twitter pribadinya.



Se o o Balotelinho falou tá falado, não tive intenção de ofender a ninguém, vivo em mundo que temos que ser hipócrita muitas vezes para que as pessoas gostem de ti but sorry ma people.... enfim, se alguém se sentiu ofendido, desculpaaa. https://t.co/L03x0HHZ39