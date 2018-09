AC Milan: Scudetto Tidak Penting

Milan: Presiden AC Milan, Paolo Scaroni menegaskan bahwa gelar juara Liga Italia atau scudetto tidak menjadi tujuan utama klub. Musim ini, Rossonerri akan lebih fokus di Liga Champions.



"Kami memang tidak mengincar juara Liga Champions, tapi di situlah tempat kami. Saya sepakat dengan ide bahwa sepak bola telah berevolusi, dan bahwa scudetto tidaklah begitu penting lagi. Buat Milan, lebih penting Liga Champions dan bermain baik di kompetisi itu," ujar Scaroni disadur dari Corriere della Sera.

Faktanya, Milan merupakan klub Italia tersukses di Eropa. Sebanyak tujuh gelar Liga Champions berhasil diraih dan belum ada klub Italia lainnya yang mampu menyamai pencapaian mereka.



Scaroni menuturkan, ia berhasrat untuk mengembalikan kejayaan Milan di Eropa yang terputus dalam kuruan waktu satu dekade belakangan. Banyak langkah yang telah dan sedang ia lakukan untuk mewujudkan ambisinya.



Secara gamblang Scaroni menyebutkan ada dua hal yang menjadi prioritas utama Milan, yakni membentuk The Winning Team dan membawanya kembali disegani di Eropa.



Selain itu, memperbaiki kondisi finansial klub yang sempat bobrok juga merupakan misi berikutnya. Ini dirasa penting karena regulasi ketat dari UEFA menyoal keuangan melalui Financial Fair Play (FFP).



"Kami juga mau memantapkan kondisi keuangan klub. Musim lalu, banyak media yang mengklaim bahwa keuntungan yang 'cuma' sebesar 10 juta euro tidaklah masuk rekening klub," lanjut Scaroni.



"Saya tidak mau memikirkan hal itu lagi, sebab kini situasinya telah stabil. UEFA puas dengan perkembangan finansial kami, sehingga kami bisa fokus ke misi berikutnya, yakni meningkatkan pendapatan," sambungnya.



Milan menargetkan waktu 3-5 tahun untuk mewujudkan ambisi yang dikemukakan Scaroni. Ini mengindikasikan bahwa ada proyek jangka menengah yang tengah dibangun Klub Kota Mode tersebut.



"Kami punya rencana, tidak jangka pendek, tapi bukan jangka panjang juga. Mungkin 3-5 tahun ke depan bisa terlihat hasilnya," pungkas Scaroni.



Video: Preview Tottenham vs Liverpool: Momentum Jegal Tren Positif Klopp