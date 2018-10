Prediksi Empoli vs Juventus: Peluang Nyonya Tua Kembali ke Trek Kemenangan

Jakarta: Pekan kesepuluh Serie A Italia Juventus bakal bertandang ke markas Empoli di Carlo Castellani pada Sabtu 27 Oktober besok. Laga ini diprediksi bakal berjalan mudah bagi La Vecchia Signora.



Juventus dan Empoli bagaikan langit dan bumi di klasemen sementara Serie A. Urutan puncak masih milik Juventus, sementara Empoli tengah berada di zona merah, urutan 18.

Namun demikian rentetan kemenangan Juventus sejak awal musim baru saja diputus oleh Genoa pada pekan kesemblilan Serie A pekan lalu. Bianconeri dipaksa bermain imbang 1-1 kala itu.



Empoli sendiri baru meraih satu kemenangan dari sembilan laga. Tim besutan Aurelio Andreazzoli ini sudah lima kali menelan kekalahan di Serie A.



Dari komposisi pemain, Juventus kemungkinan besar tanpa Emre Can dan Sami Khedira yang masih dibekap cedera. Maximilliano Allegri diperkirakan bakal mempercayakan lapangan tengahnya pada Rodrigo Bentacur dan Blaise Matuidi.



Mario Mandzukic dikabarkan mengalami cedera dalam latihan sebelum laga melawan Manchester United di Liga Champions 24 Oktober silam. Cristiano Ronaldo berpeluang kuat mengisi posisi penyerang tengah kontra Empoli.



Perlahan tapi pasti, Ronaldo menjadi krusial bagi Juventus. Kesuburan mega bintang asal Portugal itu makin terlihat, mengiringi statusnya sebagai topskorer Juventus di Serie A sementara dengan lima gol.



Head to Head

Lima pertemuan terakhir Juventus dan Empoli terjadi di Serie A Italia. Juventus masih terlalu superior untuk Empoli, dilihat dari statistik tersebut.



04/04/2015 Juventus 2:0 Empoli

08/11/2015 Empoli 1:3 Juventus

02/04/2016 Juventus 1:0 Empoli

02/10/2016 Empoli 0:3 Juventus

25/02/2017 Juventus 2:0 Empoli



Prakiraan Susunan Pemain:

Empoli: (4-3-1-2)

Ivan Provedel; Luca Antonelli, Matias Silvestre, Domenico Maietta, Giovanni Di Lorenzo; Rade Krunic, Leonardo Capezzi, Afriyie Acquah; Miha Zacj; Antonino La Gumina, Francesco Caputo.



Juventus: (4-3-3)

Wojciech Szczesny; Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Medhi Benatia, Alex Sandro; Rodrigo Bentacur, Miralem Pjanic, Balise Matuidi; Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo



Prediksi Medcom.id: Empoli 20 : 80 Juventus



(FIR)