Napoli jadi Tim Pertama Jual Jersey di Amazon

Naples: Napoli menjadi klub sepak bola pertama di dunia yang meluncurkan toko mereka sendiri di situs jual beli on-line, Amazon.



I Partenopei hari ini, Rabu 18 Juli meluncurkan kostum anyar mereka, lengkap dengan desain mirip binatang panther.

Daripada hanya tersedia di situs web klub dan di toko-toko, klub memperluas pasar mereka. Penggemar sekarang juga akan dapat membeli kostum Napoli di situs Amazon.



"SSC Napoli telah menjadi klub sepak bola pertama di dunia yang meluncurkan Amazon Brand Store eksklusifnya sendiri," klub mengumumkan sekaligus memastikan akan tersedia di Amazon Italia, Jerman, Perancis, Spanyol, dan Inggris.



The presentation of the 2018/19 Napoli jersey is tomorrow. Here's a hint. ???? #Napoli pic.twitter.com/iNCGhRd5bx