Youngster Senegal Resmi Gabung Inter Milan

Milan: Raksasa Serie A Italia, Inter Milan, resmi merampungkan transfer winger muda Timnas Senegal, Keita Balde Diao, pada Senin 13 Agustus. Ini menandai kembalinya pemain berusia 23 tahun tersebut ke sepak bola Italia.



Keita ditransfer dengan status pinjaman dari AS Monaco untuk harga 6 juta euro (Rp100 miliar). Namun, dalam kesepakatan tersebut dikabarkan terdapat opsi untuk menjadikannya permanen jika Nerazzurri berkenan menebus dengan 30 juta euro (Rp500 miliar).



????| "I'll give my all to make the fans happy." ?????????@keitabalde14's first comments as a Nerazzurri player ???? https://t.co/NZIV2t7sfx#WelcomeKeita #InterIsHere #FCIM pic.twitter.com/XGBxbCytiW