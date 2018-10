Antonio Cassano Menolak Tawaran Berlusconi Gabung Monza

Entella: Upaya Silvio Berlusconi memboyong Antonio Cassano ke Monza sirna setelah si pemain mengklaim bahwa satu-satunya 'tim guram' yang ingin ia bela adalah Virtus Entella.



"Saya merasa masih layak bermain di Serie A, saya masih bisa membuat perbedaan. Sekalipun saya harus turun kasta, ke Serie B atau malah Serie C, hanya akan ada satu tim yang mau saya bela, Entella," ujar Cassano kepada Il Secolo XIX.

Berlusconi memang tengah bergerilya mendapatkan pemain-pemain 'berkualitas' usai resmi membeli Monza, tim Serie C atau kompetisi sepak bola Italia kasta ketiga.



Cassano menjadi salah satu pemain yang paling memungkinkan dibeli mengingat statusnya yang bebas transfer dan bisa diregistrasi kapanpun. Mantan striker AS Roma dan Real Madrid itu sudah dua tahun tak bermain di level kompetitif.



Pernyataan Cassano bisa jadi alasan saja, bahwa ia sebetulnya enggan bermain di Serie C. Sementara itu, meski musim lalu dinyatakan terdegradasi ke Serie C, Entella masih berpeluang bertahan di Serie B untuk menggantikan Bari, Avellino, dan Cesena yang dinyatakan bangkrut dan harus turun ke kompetisi amatir.



Kendati demikian, ia membantah segala tuduhan tersebut. Cassano beralasan bahwa ada kedekatan antara dirinya dengan presiden Entella, Gozzi.



"Saya ingin menggoreskan sejarah bersama tim ini. Saya mau melakukannya atas dasar persahabatan yang telah saya jalin dengan Presiden Gozzi, yang saya nilai sebagai sosok royal buat Entella," sambungnya.



(ACF)