Nagatomo Pamit Tinggalkan Inter

Milan: Bek sayap Inter Milan, Yuto Nagatomo mengucapkan salam perpisahan menyusul kepergiannya ke raksasa Turki, Galatasaray. Tujuh tahun kariernya di La Beneamata tak bisa dilupakan oleh pemain berkebangsaan Jepang tersebut.



Hari ini Nagatomo lolos tes medis bersama Galatasaray dan bergabung dengan status pinjaman. Meski hanya pinjaman, ia diyakini bakal dipermanenkan per musim depan.

Kabar tersebut semakin kentara tatkala Nagatomo mengemukakan perpisahannya yang seakan menjadi tanda bahwa ia bakal tetap hijrah di akhir musim ini. Ia mengaku tujuh tahun kariernya di Giuseppe Meazza penuh dengan emosi.



Oggi comincio una nuova avventura: volevo ringraziare e salutare tutti. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia per 7 anni pieni di emozioni. In bocca al lupo al mister e ai miei compagni per la qualificazione in Champions League.

Vi voglio tanto bene.

Un abbraccio . Yuto pic.twitter.com/DgVkkfIH7g