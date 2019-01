Mourinho Tertarik Kembali ke Inter

Mourinho tidak menutup peluang untuk kembali ke Inter. Menurutnya, kembali ke klub lama berarti ada kesan positif yang ditinggalkannya.



Jakarta: Meski telah dipastikan menjadi pundit, Jose Mourinho tampaknya masih memiliki hasrat untuk melatih. Berbicara kepada media Portugal, Correio do Manha, The Happy One ingin kembali ke Inter Milan.

"Inter? Itu akan jadi kehormatan. Ketika seorang manajer atau pemain kembali ke klub (lama), itu artinya mereka melakukan sesuatu yang positif (di klub lamanya)," papar Mourinho.



"Saat ini saya ingin istirahat (dari dunia manajerial), saya harus berkaca, menganalisa semua hal yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Saya harus berdamai dengan diri saya sebelum kembali menangani tim," pungkasnya.



Mourinho dipecat Manchester United pada 18 Desember atau dua hari setelah The Red Devils takluk 3-1 dari Liverpool di Anfield.Sebelum menerima pekerjaan sebagai pundit, Mourinho sempat diincar raksasa Portugal, Benfica. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah karena ia belum mau pulang ke Portugal.