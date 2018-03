Sepak Bola Italia Bersatu Hadiri Pemakaman Astori

Florence: Ribuan fan dan nama-nama besar pelakon sepak bola Italia berkabung pada pemakaman mendiang, Davide Astori. Eks kapten Fiorentina itu dimakamkan di Bergamo, tempat tinggal orang tuanya.



Jenazah Astori dibawa ke gereja Basilica di Santa Croce yang berlokasi di daerah Firenze untuk dilaksanakan upacara pemakaman. Ia dimakamkan pada Kamis 8 Maret waktu setempat.

Lebih dari 8000 fan dengan atribut ungu khas Fiorentina meramaikan upacara pemakaman untuk menghormati kepergian sang kapten. Lantunan 'There's only one captain' terdengar lantang disuarakan oleh fan.



Milan Badelj selaku wakil kapten Fiorentina, diberikan kesempatan untuk berpidato mengiringi kepergian Astori. Atas nama Fiorentina dan segenap fan, pesepak bola Kroasia itu memberikan pesan-pesan terakhir untuk mendiang rekan satu timnya tersebut.



"Yang terhormat Davide, Saya berbicara mewakili rekan-rekan satu tim dan keluarga ungu (Fiorentina). Nama Anda dalam bahasa Ibrani artinya 'tercinta' dan melihat semua yang ada di sini berkat nama besar Anda, Saya percaya ini benar-benar nama Anda," kata Badelj sambil berduka.

"Davide, dengan mata Anda, Anda dapat melihat hati seseorang dan tetap di sana. Anda berbeda. Meskipun Anda tidak mengerti betul bahasa orang yang berbicara dengan Anda, Anda tetap bisa berbicara dengan kami. Berbicara dengan hati dan membuat kami bersatu. Anda punya bakat mengerti semua bahasa dengan hati Anda."Selain para penggawa Viola, pemain-pemain top Serie-A Italia dari berbagai tim juga ikut mengiringi pemakamannya. Para pemain Juventus macam Massimiliano Allegri, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, dan sang kapten Gianluigi Buffon yang baru saja pulang dari Wembley usai mengalahkan Tottenham Hotspurs di Liga Champions pun turut hadir.Nama-nama legendaris yang beberapa diantaranya sempat menjadi rekan satu tim Astori juga tak mau kehilangan momen terakhir melepas kepergiannya. Mereka diantaranya adalah Filippo Inzaghi, Francesco Toldo, dan Francesco Totti.Astori menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-31 tahun saat sedang tidur di kamar hotelnya pada Minggu 4 maret lalu, menjelang laga melawan Udinese. Ia meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan berusia dua tahun.(REN)