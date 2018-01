Juventus Angkat Bicara Soal Negosiasi dengan Can

Turin: Masa depan gelandang Liverpool Emre Can menjadi perbincangan hangat pada bursa transfer Januari 2018. Teranyar, pemain asal Jerman tersebut kerap dikaitkan dengan salah satu raksasa Liga Serie-A Italia, Juventus.



Isu Can didekati Juventus sebetulnya sudah mucul sejak bursa transfer musim panas 2017. Bahkan, ia dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan I Bianconeri pada musim 2018--2019. Namun, kabar tersebut dibantah pihak Juventus.

Meski demikian, Juventus tetap mengakui berminat untuk mendatangkan Can. Mereka bahkan tertarik memboyongnya pada bursa transfer Januari 2018.



Ketika ditanyakan mengenai hal ini, Ketua Eksekutif Juventus Giuseppe Marotta mengakui negosiasi tersebut memang berjalan baik. Namun, ia menegaskan pihaknya belum menemukan kata sepakat dengan Can.



"Kami sudah optimal dalam mencapai semua tujuan yang kami tetapkan. Pembicaraan berlangsung baik dengan Emre Can. Tetapi, negosiasi sama sekali tidak disimpulkan," ujar Marotta.



Kontrak Can akan berakhir pada akhir musim ini. Situasi ini tentu membuat posisi Liverpool merugi. Sebab, The Reds terancam untuk melepas Can dengan status bebas transfer. (Soccerway)





