Juventus Cetak Rekor Baru usai Kalahkan Milan

Milan: Keperkasaan Juventus kian terlihat usai mengalahkan AC Milan pada pekan ke-12 Serie A Italia, Senin 12 November dini hari tadi. Selain itu, Si Nyonya Tua juga memecahkan rekor baru liga kasta tertinggi Italia tersebut.



Bermain di San Siro tak lantas membuat Milan mampu menahan langkah Juventus di papan atas klasemen. Rossoneri malah takluk 0-2 pada laga bertajuk Derby d'Italia tersebut.



34 - 34 points in the first 12 league games for Juventus: record in the Serie A history. Legend. #MilanJuve