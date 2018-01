Inter Milan Resmi Dapatkan Bek Benfica

Milan: Inter Milan mendapat tambahan amunisi baru di lini belakang. Lisandro Lopez telah bergabung dengan Inter dari Benfica dengan status pinjaman sampai akhir musim, klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza itu telah mengonfirmasi.



Bek yang memiliki empat caps bersama timnas Argentina itu sudah beramain untuk Benfica sejak 2013. Kini, kesepakatan kepindahannya ke Inter mencakup opsi peralihan permanen pada akhir musim ini.

Selama waktunya bersama The Eagles, pemain berusia 28 tahun itu memenangi tiga mahkota liga, sekaligus mengangkat Taca de Liga dua kali dan Taca de Portugal satu kali.



Dengan Serie-A akan kembali usai libur musim dingin, Lopez bisa memainkan debut bersama Inter di kandang sendiri saat menghadapi AS Roma pada Senin 22 Januari dini hari WIB. Dia juga dipastikan akan memakai nomor punggung 2.



Kedatangan Lisandro Lopez cukup melegakan Inter setelah mereka kekurangan amunisi di lini belakang, khususnya bek tengah. Sejauh ini mereka hanya mengandalkan Joao Miranda dan Milan Skriniar.



???? | @lichilopez2: Another account to follow from today...#ForzaInter ????? #InterIsComing pic.twitter.com/ApBzZkN7ZQ