Prediksi AC Milan vs Inter: Potensi Tuan Rumah Lanjutkan Tren Positif

RANGKAIAN pertandingan berat belum selesai menguji kekuatan AC Milan. Setelah sukses melewati hadangan dua tim asal Ibu Kota --AS Roma dan Lazio--, kali ini Rossoneri harus menjamu rival sekotanya, Inter Milan di pentas Serie A giornata ke-27, Senin 5 Maret dini hari WIB.



Derby Della Madonnina. Demikian sebutan yang diberikan orang-orang Italia sebagai bentuk penghormatan pada patung Bunda Maria (Madonnina) yang terletak di puncak katedral Duomo Milano.

Rossoneri menyambut laga penuh gengsi ini dengan kepercayaan diri tinggi. Pasukan Gennaro Gattuso tengah on fire dengan mencatatkan rekor tidak terkalahkan dalam 13 laga terakhir. Menariknya, catatan impresif Milan ini diawali dengan mengalahkan Inter pada babak perempat final Coppa Italia, 27 Desember 2017.



Peruntungan Milan di bawah kendali Gattusso yang baru ditunjuk menggantikan Montella pun mulai berubah. Rossoneri yang baru saja menelan dua kekalahan beruntun di pentas Serie A, sukses menjelma sebagai tim yang menakutkan dengan meraih sembilan kemenangan dan empat kali imbang di semua ajang.



Posisisi mereka di klasemen Serie A pun meroket. Dari posisi 11, Milan langsung melesat ke posisi tujuh. Il Diavolo juga sukses melaju ke final Coppa Italia dan tampil di babak 16 besar Liga Europa.Berbeda dengan Milan, Inter yang sempat "menggila" di awal musim, kini sedang tampil inkonsisten. Dalam lima pertandingan terakhir, pasukan Luciano Spalletti hanya dua kali menang.Kubu Inter pastinya punya motivasi berlipat untuk memenangi hasil ini. Bukan sekadar menjaga gengsi dan menyalip Lazio di posisi tiga -tiket otomatis ke Liga Champions-, lebih dari itu, Nerazzurri punya beban moral untuk mengakhiri rentetan hasil positif Milan, karena sebelumnya merekalah yang mengawali catatan impresif saudara tuanya itu.Untuk melakukan hal itu, Inter bisa berharap pada bomber andalannya, Mauro Icardi yang musim ini tampil sebagai predator ganas dengan koleksi 18 gol dari 22 laga.Icardi dipastikan bakal jadi andalan utama Spalletti dalam skema 4-2-3-1 Inter. Ia kemungkinan akan mendapat dukungan dari Antonio Candreva, Ivan Perisic dan Yann Karamoh dari lini kedua.Namun, bukan perkara mudah untuk membobol gawang Milan. Terutama di bawah asuhan Gattuso. Duet Leonardo Bonucci dan Alessio Romagnoli sejauh ini tampil solid. Mereka bahkan tidak kebobolan alias clean sheet dalam enam pertandingan terakhir di semua ajang.Tak hanya solid dalam bertahan, Milan juga punya lini depan yang berbahaya. Barisan pertahanan Inter tentunya wajib mewaspadai trio Suso, Patrick Cutrone dan Hakan Calhanoglu di lini depan Milan. Ini belum termasuk tusukan-tusukan yang kerap dilakukan Giacomo Bonaventura dan Davide Calabria.



Head to head

Milan boleh saja percaya diri menatap laga ini. Namun, merujuk pada catatan sejarah, Inter bisa sedikit menepuk dada. Dari 220 laga Derby Della Madonnina, Inter mencatatkan 78 kemenangan, unggul dua kemenangan dari Milan. Sisanya, 66 laga berakhir imbang.



Pada pertemuan pertama di pentas Serie A musim ini, Inter yang bertindak sebagai tuan rumah sukses membungkam Milan dengan skor 3-2 lewat aksi hattrick Icardi.



Well, mampukah Icardi kembali membuat Milan berduka? Atau justru kali ini justru ia yang dibuat mati kutu oleh Leonardo Bonucci? Kita tunggu saja..



Prakiraan Susunan Pemain

AC Milan (4-3-3): Donnarumma, Rodriguez, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Biglia, Kessie, Bonaventura, Calhanoglu, Suso, Cutrone



Inter Milan (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Cancelo, Valero, Vecino, Karamoh, Candreva, Perisic, Icardi



Head to head:

(28/12/17) Coppa Italia: Milan 1 - 0 (ex.) Inter Milan

(16/10/17) Serie A: Inter 3 - 2 Milan

(15/04/17) Serie A: Inter Milan vs 2 - 2 Milan

(21/11/16) Serie A: Milan 2 - 2 Inter Milan

(01/02/16) Serie A: Milan 3 - 0 Inter Milan



5 Pertandingan terakhir:

AC Milan: M, M, M, M, M

Inter Milan: M, K, M, S, S



Prediksi medcom.id: AC Milan 55 - 45 Inter Milan



Tak ingin ketinggalan update berita bola dan olahraga? Follow instagram kami @medcom_olahraga



Video: Persipura Dapat Kucuran Dana Rp10 M



(ACF)