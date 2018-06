Emre Can Lolos Tes Medis Juventus

Turin: Emre Can tinggal selangkah lagi untuk menjadi penggawa Juventus. Terkini, ia dikabarkan baru saja menyelesaikan tes medis dengan klub Serie A Italia tersebut.



Can diboyong Juventus dari Liverpool dengan status bebas transfer. Kontraknya diyakini berdurasi lima tahun dengan gaji sebesar 100 ribu poundsterling (sekitar Rp1,8 miliar) per pekan.

Informasi telah selesainya Can menjalani tes medis disampaikan langsung lewat situs resmi Juventus. Saat ini, ia sedang menuju markas Bianconeri untuk menandatangani kontrak kerja.



"Emre Can telah selesai menjalani tes medis untuk menjalani proses kepindahannya ke Bianconeri," tulis sebuah pernyataan dalam situs resmi Juventus.



Can direkrut Liverpool dari Bayer Leverkusen pada Juli 2014 silam. Ia telah bermain sebanyak 167 kali untuk The Reds yang salah satunya final Liga Champions 2017--2018.



Meskipun ideal menempati posisi gelandang tengah, Can juga sempat ditugaskan Liverpool sebagai bek tengah maupun bek sayap. Kontribusinya hingga akhir musim lalu adalah 14 gol dan 12 assist. (sportsmole)









