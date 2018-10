Presiden Roma Serang Media Terkait Isu Pemecatan Pelatih Roma

Roma: Presiden AS Roma James Pallotta menyerang balik media yang memberitakan tentang pemecatan pelatih Eusebio Di Francesco. Sebelumnya, media-media di Italia ramai memberitakan bahwa Pallotta akan memecat Di Francesco setelah kekalahan 0-2 dari SPAL.



Pallotta, dilansir akun twitter klub menegaskan, pemberitaan media-media tersebut salah besar. Ia bahkan mengatakan bahwa para jurnalis "membuat berita bohong" dan ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berbicara kepada jurnalis tentang nasib Di Francesco.

"Artikel di media-media Italia hari ini tidak sesuai dengan kenyataan. Saya tidak berbicara dengan (direksi Roma) Franco Baldini, Monchi, Mauro Baldissoni, atau Alex Zecca setelah pertandingan (kontra SPAL) tentang (nasib) pelatih dan jurnalis manapun yang melaporkan hal itu mengada-ada," tulis pernyataan tersebut.



Jim Pallotta: “Contrary to certain articles in today’s Italian media, I didn’t speak to Franco Baldini, Monchi, Mauro Baldissoni or Alex Zecca after the match about the coach and any journalists reporting on imaginary conversations are simply making shit up.”