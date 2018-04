Jadwal Siaran Langsung Derby Milan Nanti Malam

Jakarta: Pertandingan sengit antara AC Milan kontra Inter Milan akan tersaji malam nanti. Laga bertajuk Derby della Madonnina ini selalu mengundang gengsi.



Apalagi, Derby Milan tengah pekan ini diwarnai dua kondisi berbeda dari masing masing tim.

Milan yang bertindak sebagai tuan rumah hanya meraih tiga kemenangan dari enam pertandingan terakhir. Kekalahan terakhir mereka terjadi saat berjumpa Juventus dalam lanjutan Liga Italia Serie-A, dengan skor 3-1.

Sedangkan di kubu seberang, penampilan Inter jauh lebih baik. Tim asuhan Luciano Spalletti berhasil bangkit dengan meraih empat kemenangan dan hanya kalah sekali dari Genoa.Pada laga sebelumnya, Inter meraih kemenangan atas Hellas Verona pada lanjutan Serie-A, Sabtu 31 Maret di Stadion Giuseppe Meazza, Milan. Ketika itu, Inter menang besar dengan skor 3-0.Jelang pertandingan, ada sinyal bahaya dari Inter. Ya, Ivan Perisic dan Mauro Icardi kian padu. Perisic tengah kembali ke performa terbaik dan Icardi pun mengalami kondisi yang sama.Dari lima pertemuan terakhir kedua tim, AC Milan memiliki catatan lebih baik ketimbang Inter Milan. I Rossoneri memetik dua kali kemenangan dan hanya satu kali kalah. Sedangkan Inter hanya mampu meraih sekali kemenangan lawan AC Milan.Milan vs Inter Milan adalah pertandingan tunda pekan ke-27 yang sedianya dimainkan pada awal bulan lalu, tetapi diundur hingga awal bulan ini. Pengunduran jadwal pertandingan pekan ke-27 itu merupakan penghormatan dan duka cita atas meninggalnya kapten Fiorentina Davide Astori secara mendadak di hotel menjelang pertandingan kontra tuan rumah Udinese.22:00 - Benevento vs Hella Verona23:30 - AC Milan vs Inter Milan23:30 - Chievo Verona vs Sassuolo23:30 - Torino vs Crotone(ASM)