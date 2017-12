Juventus Terus Buru Emre Can

Turin: Usaha Juventus mendatangkan gelandang Liverpool Emre Can terus berlanjut. Bahkan Si Nyonya Tua siap melego Marko Pjaca untuk memuluskan transfer Can ke Italia.



Emre Can memang sudah lama diinginkan Il Bianconeri. Apalagi Emre dikabarkan belum ada keterangan lanjutan kontraknya bersama The Reds yang akan berakhir musim panas tahun depan. Posisi tersebut jelas menguntungkan Juve untuk menyodorkan kontrak kepada Can.

Sementara di kubu The Reds, sambil menunggu kabar belum jelas dari Can, mereka memiliki opsi meminta salah seorang pemain Juventus. Marko Pjaca menjadi pilihan cukup baik, pemain berposisi sebagai sayap ini bisa menjadi pelapis Sedio Mane dan Mohamed Salah.

Marko Pjaca baru pulih dari cedera lutut yang membuatnya absen sejak April lalu. Di musim ini dia baru bermain dengan tim primavera. Namun, pemain 22 tahun itu sudah berada di skuat Juventus di tiga pertandingan terakhir. Hanya saja Pjaca belum mendapat kepercayaan penuh dari Massimiliano Allegri.Kondisi penggawa tim nasional Kroasia ini semakin tidak jelas, setelah Juve memboyong dua winger anyar, Federico Bernardeschi dan Douglas Costa, pada bursa transfer musim panas lalu.(FootballItalia)(RIZ)